Певица Юлия Савичева объявила о разводе с мужем после 12 лет брака

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певица Юлия Савичева рассказала, что разводится с супругом Александром Аршиновым после 12 лет брака. Об этом она написала в соцсетях.

Артистка призналась, что с ее глаз окончательно спали розовые очки. Певица поделилась, что испытывает дикий стресс и ее жизнь перевернулась.

"Вселенная всегда посылала мне музыку в трудные периоды жизни, и вот сейчас все повторяется, за что я ей очень благодарна", – подчеркнула она.

Демоверсия песни "Я не люблю тебя" появилась как раз тогда, когда певица съезжала из общей с мужем квартиры: она слушала и плакала, поскольку музыка помогала ей выразить то, что накопилось внутри.

Несмотря на происходящее, Савичева намерена двигаться дальше. Она уверена, что все будет хорошо.

Савичева и Аршинов растят общую дочь Анну.

Ранее Maruv (настоящее имя – Анна Корсун. – Прим. ред.) объявила о расставании с супругом Александром Корсуном после 14 лет отношений. Артистка отметила, что вместе с мужем они дали жизнь прекрасному ребенку и сейчас для нее особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии.