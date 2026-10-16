16 октября, 10:52Шоу-бизнес
Певица Юлия Савичева объявила о разводе с мужем после 12 лет брака
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Певица Юлия Савичева рассказала, что разводится с супругом Александром Аршиновым после 12 лет брака. Об этом она написала в соцсетях.
Артистка призналась, что с ее глаз окончательно спали розовые очки. Певица поделилась, что испытывает дикий стресс и ее жизнь перевернулась.
"Вселенная всегда посылала мне музыку в трудные периоды жизни, и вот сейчас все повторяется, за что я ей очень благодарна", – подчеркнула она.
Демоверсия песни "Я не люблю тебя" появилась как раз тогда, когда певица съезжала из общей с мужем квартиры: она слушала и плакала, поскольку музыка помогала ей выразить то, что накопилось внутри.
Несмотря на происходящее, Савичева намерена двигаться дальше. Она уверена, что все будет хорошо.
Савичева и Аршинов растят общую дочь Анну.
Ранее Maruv (настоящее имя – Анна Корсун. – Прим. ред.) объявила о расставании с супругом Александром Корсуном после 14 лет отношений. Артистка отметила, что вместе с мужем они дали жизнь прекрасному ребенку и сейчас для нее особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии.