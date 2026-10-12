Певица Maruv объявила о расставании с мужем после 14 лет отношений

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/maruvofficial

Певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун. – Прим. ред.) завершила отношения с супругом Александром Корсуном. Об этом сообщила сама артистка в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Мы с моим мужем завершили отношения длиной в 14 лет. Думаю, будет честно, если вы узнаете это от меня, а не из прессы", – написала исполнительница.

По ее словам, комментарии под публикацией она закрыла, чтобы избежать бурных обсуждений и домыслов вокруг этой темы.

Артистка отметила, что вместе с супругом они дали жизнь прекрасному ребенку и сейчас для нее особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему ощущение стабильности.

"Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет своей дорогой", – добавила певица.

Другие подробности расставания артистка выносить в публичное пространство не стала.

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