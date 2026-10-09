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09 октября, 16:35

Шоу-бизнес

Художница Плаксина выложила фото с другим мужчиной на фоне слухов о расставании с женихом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/pacha_tati

Художница, дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина выложила в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с другим мужчиной на фоне слухов о расставании с искусствоведом Артемом Москвиным.

В соцсетях Плаксиной появился визажист Алим Сакалов. Молодой человек разместил в своих историях совместное селфи с девушкой, сделанное перед зеркалом. Плаксина репостнула снимок в свой блог, а Сакалов оставил ссылку на ее страницу, сопроводив ее изображением сердца.

Появление мужчины в аккаунте Плаксиной совпало с удалением всех фотографий с Москвиным. При этом сама художница никак не комментировала возможный разрыв с женихом.

О романе Плаксиной и Москвина стало известно в июле, когда они вместе посетили премию Fashion Summer Awards. Пара сошлась благодаря общему интересу к искусству.

Плаксина признавалась, что влюбилась с первого взгляда, и уточняла, что у нее появилась опора. Позднее она потребовала от Москвина помолвочное кольцо с бриллиантами стоимостью 1 миллион рублей. Успенская, в свою очередь, призвала молодого человека работать, чтобы купить достойное ювелирное изделие.

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