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18 сентября, 16:50

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Молодой возлюбленный дочери Успенской шокировал Сеть агрессивным поведением

"Звезду словил": за что в Сети раскритиковали возлюбленного дочери Любови Успенской

Молодой возлюбленный дочери Любови Успенской, Татьяны Плаксиной, шокировал пользователей Сети, сорвавшись на зрителей в прямом эфире. При этом ранее "королева шансона" публично одобрила выбор наследницы. Подробности – в материале Москвы 24.

"Что он несет?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/artemmoskvinart

36-летняя дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина оказалась в центре скандала. На этот раз благодаря своему избраннику, 22-летнему искусствоведу Артему Москвину: возлюбленные провели совместный прямой эфир в соцсетях, во время которого зрители присылали комментарии. Когда Артем зачитывал некоторые из них, не смог сдержать эмоций и начал оскорблять подписчиков.

"Слушай ты сюда, кнопка, ***. Отключайся и *** отсюда! <...> Ты не хейтер, ты говно, я недавно, ты давно", – заявил молодой искусствовед.

Москвин также не отказал себе в том, чтобы пофилософствовать в прямом эфире.

"Все не просто так. Это не просто я простак, а Таня – звезда. Жизнь сложнее, и только кретины этого не понимают", – выдал возлюбленный дочери Успенской.

На этом Артем не остановился и ответил подписчику, который назвал его "чучелом".

Мне дядя написал, что я чучело. Если я чучело, то только для того, чтобы таких ворон, как ты, отпугивать! Таких дешевок.
Артем Москвин
возлюбленный Татьяны Плаксиной

В это время Татьяна сидела молча и смотрела в камеру, не комментируя поведение избранника. Однако в Сети ситуация вызвала резонанс.

"Бедная Таня! Никак не везет ей в личной жизни", "что он несет?", "быстро ж он звезду словил", "Таня почти все эфиры проспала под монолог жениха", "ладно он, с ней-то что такое? Таня, моргни, если ты в заложниках", "а он мне еще нравился. Какой же помойный рот", "бедная девочка", "ровно так же он и с ней будет общаться", – высказались в пользователи.

"Мой будущий зять"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/pacha_tati

Пара рассекретила отношения в начале июля 2026-го, появившись вместе на светском мероприятии. Позже они подробнее рассказали журналистам о своем романе. Татьяна призналась, что влюбилась с первого взгляда.

"С момента, когда он пришел, я почувствовала, что этот человек мне помогает, какая-то опора появилась. Даже в первый вечер, когда он ушел, мне было грустно", – рассказала она.

В свою очередь, Артем не скрывал восхищения своей возлюбленной и ее талантами, называя ее гением. Помимо этого, он отметил, что ценит доброту и честность в отношениях.

При этом Любовь Успенская публично поддержала выбор дочери, назвав Москвина "очень хорошим парнем", а также "умным, образованным, не по годам эрудированным".

"Я этого мальчика очень полюбила. Он никогда не придет в дом, чтобы не принести корзину цветов мне, Тане, а также домработнице. Вот такой он мальчик", – рассказала Успенская.

Позже "королева шансона" раскрыла в интервью Общественной службе новостей, что возлюбленный дочери живет вместе с ними.

Мы все живем в огромном доме с 16 комнатами. У каждого есть свой угол. И в таком совместном проживании я не вижу никаких сложностей. Мой будущий зять – отличный парень: умный, талантливый, ученый, а самое главное – очень любит меня и Таню.
Любовь Успенская
певица

А уже в сентябре Успенская заявила журналистам, что Москвин сделал ее дочери предложение.

"Все произошло в моей гримерке после концерта. Все было скромно, без колец и цветов, но зато теперь я понимаю, что парень наш – отличный и готов работать, трудиться и учиться, чтобы одаривать свою будущую супругу роскошными подарками", – сказала певица в разговоре с журналистами.

Она также добавила, что дата бракосочетания еще не назначена.

"Божественное состояние, которое не передать словами"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/pacha_tati

Татьяна Плаксина родилась в Нью-Йорке в семье Любови Успенской и бизнесмена Александра Плаксина. Вскоре певица с дочерью вернулась в Россию, где девочка и окончила школу. После этого Татьяна опять уехала в США, где жила долгое время и регулярно становилась предметом обсуждений в СМИ. В 2018-м она неудачно упала с велосипеда и лишилась пяти зубов, а также сломала челюсть. Лечение было долгим и дорогостоящим. В тот же период Плаксина решилась побриться налысо.

В 2020-м в СМИ распространилось видео, которое прохожие сняли в Лос-Анджелесе. На кадрах Татьяна заглядывала в витрины кафе, а затем села прямо на тротуар и начала медитировать. Очевидцы отметили, что у дочери певицы не хватало нескольких зубов и она не вполне осознавала, где находится.

Вскоре Плаксина переехала в РФ, однако и здесь поначалу отметилась благодаря скандалам. Она давала интервью, в которых обвиняла звездную мать в домашнем насилии и чрезмерной опеке. В свою очередь, Успенская заявляла, что дочь эмоционально нестабильна и нуждается в лечении. Впоследствии Татьяна признавалась, что действительно не раз проходила лечение в рехабах. В итоге родственницам удалось найти общий язык и наладить общение.

Плаксина продолжает искать себя в творчестве. Одним из последних увлечений Татьяны является написание картин. В конце 2025-го прошла ее выставка. В свежем интервью художница назвала стоимость самой дорогой своей работы, которую удалось продать, – 500 тысяч рублей, сообщает News.ru. Кроме того, она рассказала об основных мотивах своих полотен.

Мои работы о духовной борьбе, о том, как можно боль трансформировать в свет. Я бы хотела, чтобы каждый, кто смотрит на мои полотна, увидел в них что-то свое. Когда я их рисовала, они придавали мне огромную силу.
Татьяна Плаксина
художница, дочь Любови Успенской

Плаксина также подчеркнула, что "долго не могла найти себя", а живопись стала для нее "способом выживания".

"Я экспрессивный человек, и мне нужно что-то отдавать. Наверное, я все эти годы созревала для искусства. Когда я пишу у мольберта, то испытываю экстаз – божественное состояние, которое не передать словами", – откровенничала дочь Любови Успенской.

Плаксина также развивается как певица и организует квартирники.

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