Сын Децла объяснил поведение на скандальном видео, где пытался выгнать мать из квартиры

Сын рэпера Децла, 20-летний Антоний, устроил скандал с матерью, потребовав от нее продать квартиру. Женщина отказалась это делать и поделилась моментом ссоры в социальных сетях. Юноша тоже прокомментировал конфликт. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это тебе не поможет"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juzeppe_junior; somamamori

Бывшая возлюбленная рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий. – Прим. ред.) и мать его единственного сына Антония Юлия Киселева опубликовала видео в собственном блоге 7 июня. В ролике запечатлен момент ссоры с наследником: студент эмоционально, с вкраплениями нецензурной лексики пытался объяснить матери, почему считает необходимым продать ее квартиру.





Антоний сын рэпера Децла Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь. Ты прописана здесь, но по документам это мой дом.

Юлия не согласилась с этим и заявила, что это ее дом и ее частная жизнь.

Позже Антоний в своем блоге прокомментировал ситуацию. По его словам, квартира оформлена на его бабушку Ирину и именно она решила разменять ее на две жилплощади, так как такое количество квадратов ей тяжело содержать.





Антоний сын рэпера Децла Я несколько лет помогаю ей, как доверенное лицо занимаюсь всеми вопросами, связанными с продажей. <…> К сожалению, один эпизод, когда эмоции взяли верх, попал в интернет без контекста: там не видно ни нашей предыстории, ни всех тех шагов, которые мы делали, чтобы найти выход без конфликта.

Антоний заявил, что не считает свое поведение правильным и не пытается его оправдать.

"Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки", – добавил музыкант.

Момент со спором между матерью и сыном разлетелся по Сети и вызвал бурное обсуждение. Одни оказались шокированы поведением сына Децла, другие стали искать изъяны в воспитании.

"Ну за что боролись, на то и напоролись, или же как воспитала, то и получает", "Юлия ведет себя спокойно, а вот сыну явно не хватает уважения", "мать из квартиры зачем выгоняешь?", "грустно это все, жаль что не получилось воспитать", "таких сыновей и врагу не пожелаешь", – написали пользователи Сети.

Однако нашлись и те, кто указал на то, что ситуация может быть неоднозначная и без контекста не ясна.



"Вывалила кусок разговора на публику... А почему речь о продаже, что за ситуация – никто не знает. Чего хотела то?", "очень грустно видеть, как семейные конфликты выносятся на публику", – высказались комментаторы.

При этом друг Антония встал на его защиту и заявил, что за кадром действительно осталась долгая история ссоры между родственниками, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Его мама там была прописана, но не являлась собственником, но жила там одна. За квартиру никогда не платила, набегали долги, которые гасила бабушка и сам Антоний. Сейчас, когда бабушка не может больше содержать квартиру, решили разменять так, чтобы у каждого была возможность жить отдельно", – заявил приятель наследника.

Он добавил, что мать Антония восприняла эту информацию слишком эмоционально и устроила скандал, а также что они переживают за "ментальное состояние" женщины.

Однако в поддержку Юлии высказалась блогер Мария Погребняк в своем телеграм-канале. Инфлюенсер заявила, что для нее как для матери поведение сына знаменитого рэпера – "дикость космического масштаба".

"Антоний, очнись! Пока ты "фоткаешь квартиры", ты позоришь память отца и свое имя. Найди работу, живи полной жизнью, помирись с мамой. А Юлии сил", – написала Погребняк.

Сложные отношения

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juzeppe_junior

Антоний – единственный сын умершего в 2019 году рэпера Децла и модели Юлии Киселевой. По данным СМИ, пара не регистрировала отношения официально, а в свидетельстве о рождении ребенка в графе "отец" стоял прочерк.

Отношения Антония с бабушкой и дедушкой по отцу не заладились изначально из-за имущественных споров и сомнений в родстве. Отец рэпера, продюсер Александр Толмацкий, стал добиваться ДНК‑теста. Экспертиза признала Антония прямым наследником музыканта, и он начал получать примерно 60 тысяч рублей в месяц в качестве отчислений от наследства, сообщили СМИ.

Однако в 2023-м Антоний и его бабушка Ирина, мать Децла, смогли найти общий язык, и внук даже переехал к ней, где сейчас и живет вместе с девушкой. При этом, по слухам, уже тогда его отношения с матерью были напряженными.

"С мамой вижусь не очень часто. Мне тяжело немножечко в той квартире находиться, сейчас особенно", – объяснял Антоний свое решение переехать к бабушке в программе "Звезды сошлись" в июне 2023-го.

При этом, по словам самой Ирины Толмацкой, тогда мать Антония не участвовала финансово в жизни сына, поэтому юноша с бабушкой жили на ее пенсию и авторские отчисления за творчество Децла, отмечали СМИ.

Сейчас Антоний учится на факультете журналистики в МГУ и пытается построить карьеру музыканта. Он ведет блог и пишет песни под псевдонимом Juzeppe Junior. Но, по словам парня, творчество пока не приносит существенного дохода.

