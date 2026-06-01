01 июня, 19:44

Шоу-бизнес
НТВ: сын Децла Антоний живет за счет своей возлюбленной

"Это стыдно и позорно": почему сына Децла приняли за альфонса

Сын рэпера Децла, 20-летний Антоний, признался журналистам, что получает дорогие подарки от своей девушки, однако сам не имеет постоянного заработка. Однако затем он обвинил СМИ в подтасовке фактов. Подробности – в материале Москвы 24.

"Она меня очень балует"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juzeppe_junior

Антоний, сын умершего в 2019 году рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий. – Прим. ред.), рассказал в программе "Ты не поверишь!" на НТВ, что не имеет постоянного заработка, так как занят учебой на факультете журналистики в МГУ и пытается построить карьеру музыканта. Однако творчество пока не приносит ему стабильного дохода.

"Мне приходится много пропускать из-за того, что я по 8 часов на студии. Еще работаю с психологом. К сожалению, это создает огромную финансовую дыру в моем кармане", – поделился он.

Возлюбленная Антония, 25-летняя Диана, работает SMM-менеджером, а также занимается вязанием, чтобы закрывать финансовые потребности обоих. Парень рассказал, что девушка иногда балует его дорогими подарками, например новым телефоном и наушниками.

Это стыдно и позорно, но она меня радует, наверное, даже больше, чем я ее. Она меня очень балует, правда. Она меня очень любит.
Антоний
сын рэпера Децла

Парень добавил, что не может устроиться на работу в сферу услуг, так как его лицо многим известно. Но, например, это не мешает ему пользоваться городским общественным транспортом. Сейчас Антоний вместе с девушкой живет у бабушки – Ирины Толмацкой, но мечтает о собственном жилье и сейчас по возможности старается вложиться в общий быт.

"Когда у меня есть деньги, конечно, я стараюсь закрыть все, что могу. Но я, к сожалению, сын музыканта и модели, поэтому у меня бабки – извините", – добавил Антоний.

После выхода программы наследник Толмацкого раскритиковал работу журналистов. В личном блоге Антоний записал обращение и обвинил создателей шоу в подтасовке фактов и монтаже ролика таким образом, чтобы выставить его в невыгодном свете.

"Те, кто это делал, надеюсь, они это посмотрят: именно благодаря вам журналистика в нашей стране мертва. Желтуха – это не журналистика, такую репортажную съемку собирать – это полный стыд и мрак, товарищи", – заявил сын рэпера.

Антоний назвал сюжет о себе и попытку выставить его альфонсом "бредом" и "великолепным сюром".

В свою защиту хочу сказать, что я учусь на дневном отделении, занимаюсь своей карьерой и предпринимаю всевозможные шаги, чтобы начать зарабатывать. Да, у меня сейчас нет денег, мне помогает не только моя девушка, но и мои близкие люди.
Антоний
сын рэпера Децла

В своих сторис молодой артист подчеркнул, что не остается в стороне и старается помогать родственникам и возлюбленной, когда появляется такая возможность.

"Сильно недотягиваешь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juzeppe_junior

Антоний, как и отец, профессионально занимается музыкой. Парень основал группу и выступает под псевдонимом Juzeppe Junior. 18 мая он анонсировал в своих соцсетях выпуск полноценного музыкального альбома. Подписчики пожелали Антонию удачи и "возможности найти опору в трудную минуту". Однако нашлись и те, кто выразил сомнение, что у сына Децла что-то получится.

При этом Антоний ранее жаловался на массовую критику в Сети в декабре 2025 года. Тогда он рассказал, что поклонники творчества Децла не одобрили его собственный музыкальный стиль, сравнивая со знаменитым родителем.

"Прости, мужик, не оправдал мои ожидания! Не знаю твое отношение к отцу, но лично для меня со стороны ты очень сильно недотягиваешь, мягко говоря! Отписка", – заявил подписчик.

В ответ Антоний назвал "глупостью" требования и ожидания, которые ему выдвигают поклонники его отца.

Я делаю ту музыку, которая нравится мне. Я экспериментирую. Я расту и развиваюсь. Хотите того, что делал папа? Откройте его музыку и слушайте.
Антоний
сын рэпера Децла

Сын рэпера указал на желание "оставаться личностью" и добавил, что если бы ему была важнее коммерческая составляющая, то он бы "гастролировал с материалом отца".

В ноябре 2025-го Антоний рассказал в одном из интервью, что еще в детстве столкнулся с трудностями из-за громкой славы папы. Наследник Децла вспомнил, что во время творческих разногласий между Кириллом и его коллегой Тимати он был школьником и подвергался травле со стороны сверстников.

"Только недавно понял, что это было обычным детским поведением, и отпустил ситуацию", – рассказал Антоний.

При этом в одном из интервью молодой человек поделился, что не слушает песни отца, так как все воспоминания о нем до сих пор болезненны.

