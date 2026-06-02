Подросток во Франции ослеп на один глаз во время беспорядков после победы ПСЖ

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Подросток в пригороде Парижа ослеп на правый глаз во время беспорядков, охвативших город после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным журналистов, в 13-летнего мальчика попал пиротехнический снаряд. Однако депутат Али Диуара рассказал, что сотрудники правоохранительных органов во время беспорядков воспользовались резиновыми пулями, чтобы разогнать толпу. По его словам, одна из них попала в подростка.

Политик сообщил, что направил жалобу в прокуратуру из-за случившегося. В результате было начато расследование. Надзорный орган уже обратился в Генеральную инспекцию национальной полиции (IGPN), которая проводит проверку действий сотрудников полиции.

ПСЖ одержал победу над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд завоевал кубок 30 мая. Матч прошел в Будапеште и завершился со счетом 1:1 (4:3 – по пенальти).

Сразу после игры болельщики устроили в Париже и ряде других городов Франции массовые столкновения и погромы. В результате 219 человек пострадали, а около 900 человек были задержаны. Глава МВД страны Лоран Нуньес уточнил, что это число на 45% больше, чем в прошлом году.

При этом в день финала безопасность в стране обеспечивали 22 тысячи правоохранителей, из которых 8 тысяч были сосредоточены непосредственно в Париже и пригородах.

