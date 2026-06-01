Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 10:13

Происшествия

Около 900 человек задержаны во Франции после победы ПСЖ в ЛЧ

Фото: depositphotos/doomu

Около 900 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Об этом заявил глава МВД страны Лоран Нуньес.

"Я обновляю итоговую цифру: в общей сложности было произведено более 890 задержаний", – сказал он в эфире радиостанции France Inter.

Нуньес подчеркнул, что это число на 45% больше, чем в прошлом году.

Матч состоялся в субботу, 30 мая, в Будапеште. ПСЖ одержал победу над лондонским "Арсеналом" и второй раз подряд завоевал кубок. Сразу после игры массовые столкновения и погромы охватили Париж и ряд других городов Франции.

При этом в день финала безопасность в стране обеспечивали 22 тысячи правоохранителей, из которых 8 тысяч были сосредоточены непосредственно в Париже и пригородах.

ПСЖ обыграл "Арсенал" в финале Лиги чемпионов

Читайте также


происшествияспортза рубежом

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика