Около 900 человек задержаны во Франции после победы ПСЖ в ЛЧ

Около 900 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Об этом заявил глава МВД страны Лоран Нуньес.

"Я обновляю итоговую цифру: в общей сложности было произведено более 890 задержаний", – сказал он в эфире радиостанции France Inter.

Нуньес подчеркнул, что это число на 45% больше, чем в прошлом году.

Матч состоялся в субботу, 30 мая, в Будапеште. ПСЖ одержал победу над лондонским "Арсеналом" и второй раз подряд завоевал кубок. Сразу после игры массовые столкновения и погромы охватили Париж и ряд других городов Франции.

При этом в день финала безопасность в стране обеспечивали 22 тысячи правоохранителей, из которых 8 тысяч были сосредоточены непосредственно в Париже и пригородах.