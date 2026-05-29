29 мая, 08:44

Российские футболисты получили "утешительные призы" после матча с Египтом

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Футболисты национальной сборной России, проигравшие товарищеский матч против Египта, были удостоены утешительных серебряных медалей по итогам встречи. Об этом сообщает News.ru.

Игра, проходившая в Каире, закончилась со счетом 0:1. Церемония награждения состоялась по инициативе принимающей стороны: символический победный трофей также получили египетские футболисты.

На данный момент российская сборная занимает 36-е место в рейтинге FIFA, в то время как египтяне находятся на 29-й строчке.

Сейчас команда Египта готовится к участию в чемпионате мира, который пройдет с 11 по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В рамках турнира она выступит в группе G вместе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.

Сборная РФ, в свою очередь, запланировала еще два товарищеских матча: 5 июня в Волгограде с Буркина-Фасо и 9 июня в Калининграде с Тринидадом и Тобаго.

Ранее лондонский "Арсенал" выиграл чемпионат Англии по футболу впервые с 2004 года. Команда набрала по ходу сезона 82 очка и гарантировала себе первое место в турнирной таблице.

Чемпионство "Арсенала" подтвердилось после матча предпоследнего, 37-го тура между командами "Борнмут" и "Манчестер Сити", который завершился вничью со счетом 1:1. Таким образом "Манчестер Сити" заработал 78 очков и потерял шансы догнать "Арсенал" в турнирной таблице АПЛ.

