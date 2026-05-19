19 мая, 23:58

"Арсенал" стал чемпионом Англии по футболу впервые с 2004 года

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Лондонский "Арсенал" выиграл чемпионат Англии по футболу впервые с 2004 года. Команда набрала по ходу сезона 82 очка и гарантировала себе первое место в турнирной таблице.

Чемпионство "Арсенала" подтвердилось после матча предпоследнего, 37-го тура между командами "Борнмут" и "Манчестер Сити", который завершился вничью со счетом 1:1. Таким образом "Манчестер Сити" заработал 78 очков и потерял шансы догнать "Арсенал" в турнирной таблице АПЛ.

Лондонский клуб стал чемпионом Англии в 14-й раз. По этому показателю команда уступает только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю".

Ранее петербургский "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл чемпионат России в 11-й раз, установив рекорд по данному показателю.

Бронзовыми призерами МИР – РПЛ стали футболисты московского "Локомотива". Команда со счетом 1:3 уступила московскому ЦСКА, набрав 53 очка.

