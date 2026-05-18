18 мая, 14:29
"Реал" объявил об уходе шестикратного победителя Лиги чемпионов Карвахаля
Фото: ТАСС/AP/Miguel Oses
Защитник Дани Карвахаль покинет испанский футбольный клуб "Реал" в конце сезона. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Причиной ухода названо истечение срока контракта.
Карвахаль является воспитанником "Реала". Он провел 450 матчей в составе команды и вместе с клубом выиграл 27 титулов, включая шесть побед в Лиге чемпионов.
Ранее стало известно, что испанец Хаби Алонсо назначен главным тренером английского футбольного клуба "Челси". Контракт рассчитан на четыре года. Планируется, что Алонсо начнет работать на посту с 1 июля.
"Челси" уволил главного тренера Лиама Росеньора в апреле. Клуб проиграл последние пять матчей в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча.
