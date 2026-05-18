18 мая, 13:31

Mash: глава района в Курской области выругался матом на совещании с Хинштейном

Фото: vk.com/Владимир Зайцев

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев использовал нецензурные выражения во время онлайн-совещания с губернатором региона Александром Хинштейном, сообщает телеграм-канал Mash.

Эмоциональная реакция политика последовала после вопроса главы области о жалобах на перебои с водоснабжением в селе Любимовка. Совещание проходило в режиме видеоконференции.

"Да <...> (уйди. – Прим. ред.) ты <...> (подальше. – Прим. ред.) отсюда", – сказал Зайцев.

Затем глава Большесолдатского района попытался оправдаться, утверждая, что не услышал вопрос Хинштейна из-за технических проблем со связью, и был уверен, что микрофон не работает. Чиновник также заявил, что его нецензурные слова были адресованы коллегам в кабинете.

После устранения технических неполадок, как уточняется в материале, Зайцев все же представил отчет по ситуации с водоснабжением. Хинштейн, в свою очередь, пообещал обсудить поведение чиновника на отдельном совещании.

"Не будем сейчас углубляться. Отдельно разберемся с главой, что у нас со связью и что с отдельными услышанными нами комментариями", – отреагировал губернатор и переключился на другой муниципалитет.

Ранее в похожий инцидент попал переводчик-синхронист с английского на украинский язык после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена.

По завершении выступления спикеров переводчик выразил свои эмоции в нецензурной форме, а также добавил, что у него такой пресс-конференции "еще никогда не было". Позже запись трансляции отредактировали, убрав эмоциональные ремарки.

политикарегионы

