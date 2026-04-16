Переводчик-синхронист матом выругался после пресс-конференции Зеленского в Нидерландах

Переводчик-синхронист с английского на украинский язык выругался матом после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена. Трансляция велась на YouTube-канале офиса украинского лидера.

После выступления спикеров переводчик выразил свои эмоции в нецензурной форме, а также добавил, что у него такой пресс-конференции "еще никогда не было". Его коллега отреагировала так же ярко и добавила на английском фразу: "Господи Иисусе".

Позже запись трансляции отредактировали. Видео обрывается до эмоциональных ремарок синхронистов.

Ранее Зеленский заявил, что весна и лето будут очень сложными для Украины в политическом, дипломатическом и военном плане. По его словам, США с началом лета уйдут во внутренние процессы, которые связаны с промежуточными выборами. Киеву будет сложно до сентября, поскольку Вашингтон "не будет давать больше времени на этот диалог".

