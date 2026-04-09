09 апреля, 21:37

Генсек НАТО заявил, что членство Украины в Альянсе не обсуждается

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Членство Украины в НАТО больше не обсуждается. Об этом сообщил генсек Альянса Марк Рютте на форуме в Вашингтоне.

"Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет, речь идет о том, что будут предоставлены надежные гарантии безопасности", – добавил генсек Альянса.

Рютте также выразил сожаление, что линия фронта на Украине до сих пор движется в неправильном направлении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для остановки горячей фазы СВО украинские власти должны вывести войска из Донбасса. Представитель Кремля считает, что для этого президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять решение. Однако Песков не назвал никаких крайних сроков по выводу войск.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что специальная операция будет идти до достижения РФ всех поставленных целей.

