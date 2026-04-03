03 апреля, 13:23

Политика

Песков назвал условие остановки горячей фазы СВО

Фото: kremlin.ru

РФ неоднократно заявляла, что для остановки горячей фазы спецоперации Украина должна вывести войска из Донбасса, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это действительно способствовало бы переходу к процессу урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", – отметил Песков.

Для этого, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение. При этом никаких крайних сроков по выводу украинских войск нет.

"Но никаких сроков здесь нет. Это нужно делать сегодня, а лучше это нужно было сделать вчера", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, специальная военная операция будет продолжаться до достижения Россией всех поставленных целей, резюмировал Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и США поставлены на паузу. При этом он добавил, что Москва контактирует с Вашингтоном по поводу украинской проблематики.

