Ушаков заявил, что РФ контактирует с США по Украине, несмотря на паузу в переговорах

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Переговоры между США, РФ и Украиной поставлены на паузу, но Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по поводу урегулирования конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы видим, что и украинцы тоже с ними (американцами. – Прим. ред.) активно переговариваются. Сейчас американские переговорщики, мы знаем, о ком идет речь, они заняты другим сейчас, другой проблемой в большей степени", – цитирует Ушакова РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, информирует ли американская сторона РФ о ходе своих переговоров с Киевом, помощник российского лидера указал, что процесс идет и стороны обсуждают "украинскую проблематику".

Ранее в МИД РФ подтверждали, что переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу на фоне боевых действий США и Израиля против Ирана. При этом Москва готова к продолжению диалога, однако ключевое значение имеет не регулярность встреч, а "содержательное наполнение повестки".

