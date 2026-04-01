В МИД РФ заявили, что переговоры по Украине стоят на паузе

Переговоры по украинскому урегулированию в данный момент стоят на паузе на фоне боевых действий США и Израиля против Ирана. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что Москва готова к продолжению диалога, однако ключевое значение имеет не регулярность встреч, а содержательное наполнение повестки.

Также он отметил, что в последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров в трехстороннем формате.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия готова к возобновлению переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Однако исключительно на базе российско-американских договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Анкоридже в 2025 году.