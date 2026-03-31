МИД заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине с учетом реалий Анкориджа

Россия подтверждает готовность к возобновлению переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, однако конкретные сроки проведения следующей встречи пока не определены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС по итогам российско-индийских консультаций в Нью-Дели.

Дипломат отметил, что в силу различных обстоятельств переговоры в настоящее время поставлены на паузу. При этом он подчеркнул, что Москва готова к продолжению диалога, но исключительно на базе российско-американских договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Анкоридже в 2025 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня в период Пасхи, если такое предложение поступит от России.

По его словам, он готов на любые компромиссы, если они не затронут "достоинство и суверенитет Украины".