Мужчина погиб после удара БПЛА по машине в Белгородской области

Мирный житель погиб в Белгородской области в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю. Об этом сообщает региональный оперштаб в телеграм-канале.

Инцидент произошел в поселке Красная Яруга.

"От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Ранее мирный житель пострадал в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Всего атакам беспилотников подверглись семь муниципалитетов региона.

Дрон ударил по легковому автомобилю на участке автодороги Отрадовский – Красная Яруга. Пострадавшего с баротравмой доставили в городскую больницу.