Sözcü: БПЛА упал в турецком городе Самсун, повредив здания

Фото: 123RF.com/markoaliaksandr

Беспилотник упал на улицу в турецком городе Самсун. В результате оказались повреждены два здания, сообщает газета Sözcü.

"На месте было установлено, что упавший объект являлся беспилотным летательным аппаратом", – говорится в сообщении.

Как уточнила газета, инцидент произошел утром 16 мая в районе Илкадым. Местные жители проснулись из-за сильного хлопка и увидели на улице обломки БПЛА.

На место прибыли полиция, пожарные и врачи. Падение дрона привело к повреждению крыши и окон двух жилых зданий. Турецкая полиция начала расследование. Правоохранители установят, кому принадлежал аппарат и с какой целью он использовался.

Ранее Минобороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного БПЛА неподалеку от границы с Россией. Предположительно, беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии на востоке страны. Дрон, который летел в районе Виролахти, заметили военные.

При этом модель и происхождение аппарата не установлены. В настоящее время он не находится в воздушном пространстве Финляндии.

