16 мая, 11:32

Семьи погибших при атаке БПЛА на Рязань получат 1,5 млн рублей

Фото: МАХ/"Рязань"

Семьям погибших при атаке украинских БПЛА на Рязань выплатят по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в МАХ.

По его словам, пострадавшие в зависимости от степени травм получат от 300 до 600 тысяч рублей. Кроме того, регион организует выплаты до 150 тысяч рублей за утраченное имущество.

Жителям города, чьи квартиры пострадали, оперативно выплатят компенсацию на первоочередные расходы.

Украинская сторона атаковала Рязань дронами ночью в пятницу, 15 мая. При падении обломков оказались повреждены два многоэтажных жилых дома. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории одного из предприятий.

Из-за ЧП в детсадах и школах Октябрьского района Рязани были отменены занятия и уроки. По последним данным, число пострадавших при атаке на Рязань составляет 28 человек. Четыре человека погибли.

По факту гибели и ранения мирных жителей области возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

