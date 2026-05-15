Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 07:12

Происшествия

Занятия в школах и детсадах Октябрьского района Рязани отменены после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Занятия и уроки в детсадах и школах Октябрьского района Рязани отменены после атаки БПЛА на Рязанскую область, сообщил глава региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

Речь идет о:

  • школах № 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75 и 76;
  • детсадах № 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150 и 157.

Для тех родителей, которым не с кем оставить детей, будут открыты дежурные группы.

Кроме того, Малков призвал жителей объяснить своим детям опасность обломков беспилотников. По словам главы региона, трогать обломки БПЛА нельзя, а если кто-то заметил подозрительный предмет – нужно сразу звонить по телефону "112".

Об атаке на Рязанскую область стало известно в ночь на 15 мая. В результате падения обломков сбитого дрона пострадали 2 многоэтажных жилых дома. Кроме того, фрагменты упали на территории одного из предприятий.

Погибли 3 человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

