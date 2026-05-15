15 мая, 03:55

Общество

В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни

Фото: depositphotos/Kzenon

Власти РФ разработали и утвердили методические рекомендации по ведению здорового образа жизни для медицинских организаций. Документ, с которым ознакомилось РИА Новости, предназначен для центров здоровья и отделений здорового долголетия и содержит детальный распорядок дня, правила питания и борьбы со стрессом.

Согласно предписаниям, завтрак должен состояться в течение первого часа после пробуждения, в идеале с 07:00 до 09:00, и быть самым калорийным приемом пищи – на него должно приходиться 30–40% суточной нормы. Ужинать рекомендуется не позднее чем за 3 часа до сна, выдерживая паузы между едой в 4–5 часов.

Документ предписывает исключить или свести к минимуму потребление полуфабрикатов, колбас, готовых соусов, белого хлеба, выпечки, сладостей, сладких напитков, пакетированных соков и добавленного сахара. Под ограничение также подпадают наваристые мясные бульоны.

Отдельный блок посвящен питьевому режиму: утро необходимо начинать со стакана воды комнатной температуры. В течение дня рекомендуется делать по 2–3 глотка каждый час, а за 20–30 минут до приема пищи выпивать по 100–150 миллилитров воды.

В рекомендациях зафиксирована и норма физической активности – не менее 7 тысяч шагов ежедневно (30–50 минут пешей ходьбы). При сидячей работе советуют вставать или прохаживаться каждый час, а также отдавать предпочтение лестнице вместо лифта.

Для здорового сна установлены нормативы в 7–9 часов в условиях полной темноты и прохлады (18–20 градусов). За час-два до сна следует отказаться от гаджетов или включить фильтр синего света, не употреблять кофеин после 14:00 и исключить алкоголь за 3 часа до засыпания.

В части борьбы со стрессом гражданам рекомендованы 10–15 минут медитации или дыхательных упражнений утром и пятиминутные дыхательные практики днем. В ежедневный распорядок советуют включить 20-минутную вечернюю прогулку и ведение дневника благодарности, куда перед сном следует записывать 3 пункта.

Ранее стало известно, что московские пенсионеры, участвующие в проекте "Московское долголетие", присоединятся к масштабному научному исследованию о возрастных изменениях и долгожительстве. Его проведет Институт биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского.

