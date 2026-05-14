Суд Москвы отправил директора певицы Линды под домашний арест

Тверской районный суд Москвы отправил директора певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман) Михаила Кувшинова под домашний арест, сообщает РИА Новости.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Согласно решению суда, Кувшинов будет находиться под домашним арестом 1 месяц и 8 суток, то есть до 20 июня.

Кувшинов был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Речь идет о статье "Мошенничество в особо крупном размере".

12 мая появилась информация о том, что Линда задержана. Согласно информации СМИ, силовики провели обыски не только у нее и продюсера, но и в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7". Они принадлежат гендиректору издательства "Джем" Андрею Черкасову и его супруге. Черкасов на данный момент находится в СИЗО.

Следствие проверяло версию о подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни – Линда якобы переоформила их на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Сначала выяснилось, что певица фигурирует в деле как свидетель, однако позже появились данные, что она стала подозреваемой. В правоохранительных органах опровергли эту информацию, заявив, что процессуальный статус Линды остался прежним.

