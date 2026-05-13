13 мая, 15:50

"Коммерсант": певица Линда стала подозреваемой в деле о мошенничестве

Певица Линда (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) стала подозреваемой в уголовном деле об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

По словам собеседника журналистов, процессуальный статус Линды изменился уже после того, как она была доставлена в отдел полиции в качестве свидетеля по делу об авторских правах на песни. Источник не исключил, что следствие может ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.

В ГУ МВД по Москве эту информацию комментировать не стали.

О том, что исполнительница связана с делом о присвоении авторских прав, стало известно после ее задержания в Москве 12 мая. Как сообщали СМИ, правоохранители провели обыски у нее, саунд-продюсера Михаила Кувшинова, а также в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", которые принадлежат гендиректору издательства "Джем" Андрею Черкасову (находится в СИЗО. – Прим. ред.) и его жене.

Изначально певицу подозревали в подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни, которые принадлежали продюсеру Максиму Фадееву, на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Однако позднее стало известно, что Линда фигурировала в этом деле в качестве свидетеля. Она была вызвана на допрос, а к расследованию подключились сотрудники силовых структур.

Позже Фадеев заявил, что в течение 30 лет пытался решить разногласия мирным путем. Он выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, но подчеркнул, что такие вопросы необходимо решать в правовом поле.

