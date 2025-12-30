Продюсер "Ласкового мая" заочно арестован по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

Таким образом инстанция удовлетворила ходатайство следователя. Под арестом Разину предстоит провести два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

"Сейчас он (Разин. – Прим. ред.) находится за пределами России, но если бы он был в зале суда, он выступил бы против ареста", – заявил защитник продюсера по назначению от государства.

Он также указал, что обвиняемый никогда не привлекался к уголовной ответственности и не скрывался от следствия.

Как уточнило РИА Новости, адвокат продюсера "Ласкового мая" в суд не явился, поэтому его и заменил госзащитник.

О возбуждении уголовного дела в отношении Разина стало известно 24 ноября. По словам адвоката семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, продюсер систематически присваивал деньги, предназначенные для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения автору текстов, поэту Сергею Кузнецову.

Разин заключил с ним фиктивный договор, на основании которого продолжительное время получал гонорары как лицо, обладающее имущественными правами на музыкальные произведения.

Материальный ущерб составил около 500 миллионов рублей. Разину грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ему в заочном порядке предъявили обвинение по статье "Мошенничество" и объявили в межгосударственный розыск.

Позднее стало известно, что Разин находится в США. По предварительным данным, он не планирует возвращаться в Россию. При этом СМИ уточняли, что Разин покинул страну сразу после возбуждения против него уголовного дела.