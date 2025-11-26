Форма поиска по сайту

26 ноября, 10:23

Шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин приобрел недвижимость во Флориде

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Продюсер Андрей Разин стал владельцем двухэтажного таунхауса в престижном районе Нейплса, города на побережье Мексиканского залива. Объект недвижимости включает гараж и небольшой внутренний двор с выходом к искусственному пруду, сообщает РИА Новости.

В аналогичных таунхаусах общей площадью около 150 квадратных метров располагаются три спальни и две ванные комнаты. Рыночная стоимость подобного объекта оценивается в 360 000 долларов, а месячная аренда составляет 2 700 долларов.

Разин заочно обвинен в России в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, которую озвучила адвокат семьи певца Юрия Шатунова, продюсер длительное время использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым. Это позволяло ему получать доходы как правообладателю музыкальных произведений.

За данное преступление законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время МВД объявило Разина в розыск.

Продюсер "Ласкового мая" Разин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

