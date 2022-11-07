Скончался создатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов

Фото: ТАСС/Виталий Смольников

Умер российский композитор, автор песен "Ласкового мая" и создатель коллектива Сергей Кузнецов в возрасте 58 лет. Об этом сообщает телеграм-канал "Оренбург Медиа".

По предварительной информации, композитор скончался из-за проблем с сердцем. Теорию подтвердили представители концертного агентства, которое отвечало за организацию творческого вечера Кузнецова. Дата и место прощания с артистом пока что не назначены.

За пару дней до смерти Кузнецов выступил в Оренбурге в "Марсовом поле", собрав при этом полный зал слушателей. На творческом вечере были исполнены знаменитые композиции, которые артист написал за более чем 35 лет своей карьеры.

Кузнецов планировал провести концерты в еще нескольких городах России. Тур по субъектам страны планировался в январе.

"Сергей хорошо себя чувствовал, у него было много планов. Это огромная потеря, мы до сих пор не можем в это поверить", – поделился представитель агентства "Уралконцерт".

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