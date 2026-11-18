Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин освободил от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергея Черемина по собственному желанию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Черемин занимал данный пост с 8 ноября 2010 года и курировал направление, охватывающее экономическое позиционирование Москвы на международной арене, а также занимался взаимодействием с русской диаспорой за рубежом.

Накануне Владимир Путин назначил Олега Логунова заместителем генерального прокурора России. С ноября прошлого года он возглавлял Главное управление кадров ведомства, а ранее работал заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

До этого глава государства подписал указ о назначении Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок. В мае Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала его кандидатуру для переназначения на должность.