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Система видеонаблюдения со встроенным ИИ в американском Балтиморе ошибочно распознала пачку чипсов у школьников как огнестрельное оружие и вызвала полицию. Задержанные подростки впоследствии подали иск против городских властей, правоохранителей и разработчика технологии, сообщила The New York Times.

Согласно материалам иска, инцидент произошел в октябре 2025 года возле одной из школ города. Нынешние и бывшие ученики учебного заведения ели чипсы после тренировки и ждали машину, которая должна была их забрать. Система обнаружения оружия приняла упаковку снеков за огнестрельное оружие и автоматически отправила сигнал в местную полицию.

Полицейские прибыли на место с оружием в руках, приказали подросткам опуститься на колени, надели на них наручники и провели обыск. Ничего подозрительного они не обнаружили.

Представитель истцов Лен Камданга заявил, что подростки хотят добиться признания недопустимости произошедшего и принятия мер, которые предотвратят подобные случаи в будущем. По словам юриста, полицейским направили фотографии якобы вооруженного школьника, однако на снимках отчетливо была видна пачка чипсов. Несмотря на это, сотрудники продолжили задержание.

Ранее в Австралии нейросеть Claude AI взломала сайт спортзала, чтобы записать пользователя на тренировку. ИИ обнаружил уязвимость в системе и удалил чужую бронь, освободив место для клиента. Мужчина заявил, что не просил бота совершать такие действия, а лишь хотел найти свободное время для занятий.