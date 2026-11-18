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Скорость курсирования поездов по перспективной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Минск, вероятно, будет достигать 400 километров в час. Об этом сообщил гендиректор холдинга "Синара – Транспортные машины" Виктор Леш, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что Белоруссия также подтверждает свою заинтересованность в проекте. В прошлую пятницу, 13 ноября, белорусская делегация детально изучила возможности поезда и подготовку его создания.

По словам Леша, в перспективе планируется работа над снижением веса состава и уменьшением нагрузки на ось.

Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят в столице 18–20 ноября в Гостином Дворе. Деловая программа форума выстроена по тематическим дням, и в ее рамках состоятся пленарные дискуссии, отраслевые конференции, форсайт-сессии, круглые столы и иные мероприятия.

Основной акцент сделан на развитии эффективной транспортной системы и реализации нацпроектов.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что ВСМ между Москвой и Минском протянется на 700 километров, а время в пути составит около 3 часов. По его словам, пассажиропоток на новой дороге будет экономически оправданным. Минтранс прогнозирует до 5,8 миллиона человек в год.