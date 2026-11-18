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Рособрнадзор совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций готовит ограничение на реализацию микронаушников через онлайн-площадки. Об этом на заседании Общественного совета при Рособрнадзоре заявил руководитель ведомства Анзор Музаев, передает ТАСС.

"Мы отрабатываем, чтобы по аналогии с рядом устройств был запрет на продажу таких устройств на маркетплейсах", – сказал он, добавив, что никакой пользы это оборудование ни в одной законной сфере жизнедеятельности не приносит.

По словам главы Рособрнадзора, противодействие списыванию на экзаменах не прекращается, однако системный подход уже приносит результат. Ежегодно около тысячи человек удаляют с экзаменов за попытку воспользоваться запрещенными средствами связи.

Ранее Музаев рассказал, что в 2026 году на ЕГЭ впервые была зафиксирована попытка использования искусственного интеллекта. Группа школьников обратилась в фирму, торговавшую микронаушниками и специальным приложением с ИИ для передачи информации. Все попытки списать были вовремя пресечены.