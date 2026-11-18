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Жители восьми областей Украины почувствовали ночью подземные толчки, причиной которых стало землетрясение в Румынии. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, колебания ощущались в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях. При этом землетрясение в Румынии характеризуется как "сильное".

Ранее сообщалось о трех землетрясениях, произошедших у побережья Камчатки. Магнитуда самого мощного из них составила 4,8. Подземный толчок зафиксировали в 219 километрах от Петропавловска-Камчатского, а его очаг залегал на глубине 47 километров под морским дном.

Также подземные толчки произошли вблизи индонезийского архипелага. Их сила составила 6,6. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 151 километра от города Туал, в котором проживают примерно 89 тысяч человек.

