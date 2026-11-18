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Вдыхание ароматов лаванды, бергамота, сладкого апельсина, ромашки и иланг-иланга уменьшает напряжение и помогает наладить сон. Об этом "Газете.ру" рассказала врач-невролог Галина Чудинская.

По словам специалиста, запахи воздействуют на мозг через обоняние: молекулы аромата попадают в нос, связываются с рецепторами и почти напрямую посылают сигнал в лимбическую систему. Эта система отвечает за эмоции, память и вегетативные реакции. Поэтому аромат способен менять частоту пульса, дыхание, мышечное напряжение и субъективное ощущение спокойствия или тревоги, пояснила невролог.

"Лаванда считается наиболее "универсальным" вариантом: в исследованиях ее аромат ассоциирован с уменьшением тревожности, улучшением качества сна и легким снижением артериального давления. Цитрусовые масла (бергамот, апельсин, юдзу) лучше работают на дневное снижение напряжения и улучшение настроения, не вызывая выраженной сонливости", – отметила эксперт.

Ссылаясь на систематические обзоры, Чудинская рассказала, что ароматерапия, особенно в формате массажа с эфирными маслами, способна ослабить депрессивные и тревожные симптомы, улучшить сон и качество жизни. Однако эффект обычно небольшой и рассматривается как дополнение к основной терапии, а не ее замена. Вклад плацебо и ожиданий пациента тоже значим, подчеркнула она.

Некоторые запахи вызывают и негативные реакции: головную боль, тошноту, усиление раздражительности, особенно при высокой концентрации. С осторожностью врач советует использовать насыщенные тяжелые ароматы – пачули, гвоздику, корицу, а также мяту, эвкалипт и сильные цитрусы тем, у кого есть мигрень, астма или склонность к головным болям. Подбирать аромат нужно индивидуально: даже лаванда у части людей вызывает отторжение.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что принятие душа и одновременное употребление апельсинов может успокаивать и отвлекать от неприятных мыслей. Запах цитрусовых способен повышать настроение и снимать напряжение.