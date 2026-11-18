Фото: портал мэра и правительства Москвы

Размер материнского капитала в 2027 году впервые превысит 1 миллион рублей после ежегодной индексации. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Выплату повышают каждый год с 1 февраля. Размер прибавки определяют по фактической инфляции за предыдущий год. Такой порядок действует по поручению президента РФ.

Ранее в Госдуму планировали направить законопроект об увеличении маткапитала в регионах с низкой рождаемостью. Авторы инициативы – группа депутатов "Справедливой России" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым. Поправки предлагается внести в закон "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей".

Документ вводит дифференцированную шкалу: размер выплаты будет зависеть от уровня рождаемости в регионах. Для территорий с коэффициентом ниже 1,3 выплату предлагают удвоить, при показателе ниже 1,75 – увеличить в 1,5 раза, ниже 2,1 – в 1,3 раза.

