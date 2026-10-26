Более 1,6 млн семей в России распорядились средствами маткапитала с начала года

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Более 1,6 миллиона российских семей воспользовались средствами материнского капитала за девять месяцев 2026 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее аппарат.

"В рамках федерального проекта "Поддержка семьи" по итогам девяти месяцев средствами материнского капитала распорядились более 1,6 миллиона семей, или 92% от планового показателя", – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Роза Чемерис предложила разрешить тратить маткапитал на покупку семейных автомобилей отечественного производства. По ее мнению, это могло бы облегчить повседневную жизнь родителей.

Другим возможным направлением использования маткапитала парламентарий назвала профессиональную переподготовку матерей. Она считает, что такая возможность позволит россиянкам освоить новые навыки и повысить шансы на трудоустройство.