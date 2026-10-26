Экономист Борисова: за неделю осенних каникул на развлечения может уйти от 4 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За неделю осенних каникул на развлечения для школьника родителям в среднем придется потратить от 4 050 до 13 050 рублей. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

По ее словам, при рациональном подходе можно найти бюджетные активности для всей семьи. Эксперт рекомендовала заранее составить график, который будет включать разные мероприятия. Например, можно запланировать поход в кино, где билет стоит около 650–800 рублей. Также можно посетить музей, где в среднем за детский билет придется отдать 400 рублей, а за взрослый – 600 рублей. При этом некоторые культурные учреждения предоставляют скидки и готовят бесплатные программы.

В период каникул много мероприятий проводят дворцы творчества, отметила Борисова. Это могут быть как недорогие мастер-классы за 1,5–2 тысячи рублей, так и полные курсы за 7,5 тысячи рублей. Также стоит учитывать около 1 тысячи рублей на карманные расходы.

Наиболее бюджетным вариантом эксперт назвала домашние игры, хобби и отдых на природе, которые не потребуют дополнительных трат. Такие развлечения она посоветовала оставить на последние дни каникул.

В то же время на домашний отдых иногда тоже приходится тратиться, добавила экономист. Настольные игры и принадлежности для хобби, если их нет дома, могут обойтись в 2–3,5 тысячи рублей. Также расходы могут повыситься примерно до 9 550 рублей, если родители захотят записать ребенка в недельный развивающий кружок.

Борисова отметила, что такие развлечения помогут отвлечь ребенка от гаджетов, сделают отдых интереснее и поспособствуют развитию новых умений.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что стоимость отдыха с детьми в период осенних школьных каникул выросла в среднем на 7–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями остаются Турция и Египет. Также спросом пользуются ОАЭ и Китай.