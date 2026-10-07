Эксперт Ромашкин: Калуга и Тверь стали популярными направлениями в осенние каникулы

Осенние каникулы у российских школьников, учащихся по четвертям, в 2026 году продлятся 12 дней. Как организовать отдых с пользой, куда поехать и сколько это стоит, разбиралась Москва 24.

Лучше активный отдых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Осенние каникулы у российских школьников, учащихся по четвертям, продлятся 12 дней – это самый продолжительный период за последние 10 лет. К примеру, в 2025-м ребята отдыхали 11 дней, а начиная с 2016/2017 учебного года – 9 или 10.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что осенние, зимние и весенние каникулы в российских школах должны длиться не менее 9 дней. По его словам, такой срок необходим для полноценного восстановления школьников между четвертями.

Детский психолог Наталья Искра рассказала Москве 24, что на каникулах для детей предпочтителен активный отдых вместо того, чтобы почти две недели ребенок сидел "в обнимку с телефоном" и ничего не делал.

"Оптимально отправиться в детский лагерь или посетить творческие/развивающие занятия. Если у родителей есть возможность, стоит пойти на мероприятия со своими детьми", – пояснила она.

По словам специалиста, необходимость повторения ранее изученного материала зависит от самого ребенка, однако, если полученные знания не освежаются, от них в памяти остается лишь порядка 15%.





Наталья Искра детский психолог Все остальное, даже при очень хороших интеллектуальных способностях, хорошо развитых психических процессах, выветривается. Поэтому, если, например, у ребенка есть трудности в учебе, каникулы можно дозированно посвятить тому, чтобы что-то догнать, понять.

При этом важно не перегрузить ребенка учебой: на занятия стоит отводить не более 3 часов в день, дробя их по 1,5 часа с перерывом между ними, добавила эксперт.

Куда лучше отправиться?

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал Москве 24, что спрос на длинные поездки сейчас не фиксируется.

"Поскольку взрослые все-таки работают, а дети отдыхают, родителям трудно взять дополнительный отпуск. Поездки, связанные с перелетами, сейчас теряют популярность из-за нестабильной работы аэропортов, а при планировании короткого путешествия сложно оценить количество времени для организации перелета", – отметил он.

Таким образом, на сегодняшний день наиболее популярны поездки на 4–5 дней, указал Ромашкин.

"Москвичи, как правило, едут в Подмосковье, по Золотому кольцу. В целом предпочтения отдают следующим городам: Ярославль, Калуга, Рязань, то есть тем, куда можно добраться достаточно быстро и на машине. Расстояния примерно в диапазоне 200–300 километров. Такая поездка стоит порядка 40 000–45 000 за 5 дней", – подчеркнул Ромашкин.





Сергей Ромашкин вице-президент АТОР Бывает, туристы комбинируют такой отдых и экскурсионную программу, но можно организовать маршрут и без этого. Например, Владимир, Суздаль, Ярославль: получится останавливаться каждый день в новом месте, смотреть города, а затем отправляться дальше. Основной расход – это стоимость проживания, но сейчас низкий сезон, отели не такие дорогие: номер стоит от 5 000 до 7 500 рублей в сутки.

На сегодняшний день одними из самых популярных направлений являются Калуга и Тверь. Калуга связана в основном с темой космоса, так как там есть Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, добавил эксперт.

"Тверь привлекает пешеходной улицей – Трехсвятской – это своего рода местный Арбат. Очень красиво выглядят и рестораны, и кафе, и сувенирные магазины. Плюс неподалеку расположена интересная достопримечательность – пуп Твери. Также привлекает внимание набережная возле Волги, неподалеку от которой недавно открыли отреставрированный горсад", – отметил он.

Кроме того, местом притяжения туристов в Твери стало новое колесо обозрения, однако это больше развлечение для хорошей погоды, резюмировал Ромашкин.

В свою очередь, вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 озвучил самые популярные зарубежные направления для отдыха на период осенних каникул.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Номер один – это Турция, потому что она резко подешевела и там достаточно высокий сервис. На втором месте с некоторым отрывом Египет, так как сейчас там даже теплее, чем в Турции. И на третьем месте, но с огромным отставанием от двух лидеров, – ОАЭ.

По его словам, стоимость отдыха зависит от финансовых возможностей.

"В Турции на эти даты можно найти предложения на трех человек на неделю минимум в районе 250 000–280 000 рублей, в Египте – примерно за 250 000. Это цены с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой", – пояснил он.

Отдых в ОАЭ обойдется дороже: причем варианты за 250 000–280 000 рублей предполагают лишь завтраки, тогда как пакеты в Египет и Турцию включают полное обслуживание "все включено", заключил Мкртчян.

