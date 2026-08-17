Турэксперт Мкртчян: неделя отдыха в КНДР обойдется в 280 тысяч рублей на двоих

Россияне все чаще выбирают КНДР как направление для отдыха, рассказали туроператоры. Что привлекает путешественников, оправданны ли траты и к чему готовиться с точки зрения культурных особенностей – в материале Москвы 24.

"Просто незабываемо"

Интерес россиян к поездкам в КНДР продолжает расти: за год число таких туров увеличилось не менее чем на 10–15%, сообщила эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Инна Мухина.

По ее словам, этим летом были особенно востребованы пляжи северокорейского курорта Вонсан, расположенного на берегу Японского моря. Обычно туристы комбинируют такой отдых с экскурсиями по столице КНДР Пхеньяну, рассказала Мухина.





Инна Мухина эксперт РСТ Популярны также курортный комплекс Вонсан-Кальма, Золотой берег и туры на прямом поезде в Корею из Владивостока, он у нас очень хорошо продается. Туристы также едут в горы, например, популярна гора Пэкту – Священная гора с небесным озером Чхон. Это место, где гладь озера сливается с облаками, просто незабываемо.

Чаще в КНДР стали приезжать и дети: в первую и вторую смены в международном оздоровительном лагере "Сондовон" на берегу моря там отдохнули более 400 детей в каждой. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, подчеркнула Мухина.

"Бронируются также туры на 15 апреля – день рождения Ким Ир Сена, в это время в Корее проходит грандиозный праздник. Кроме того, после удачных международных летних смен в лагере "Сондовон" мы ведем переговоры о том, чтобы повторить их и на зимних каникулах", – сообщила эксперт.

Однако Мухина напомнила, что самостоятельно отправиться в КНДР не получится, так как там разрешен только организованный туризм. Путешественник должен обратиться к аккредитованному в КНДР российскому туроператору и подать документы на визу не менее чем за месяц до поездки, они пройдут необходимое согласование.

"Эта страна закрытая, поэтому к вопросу въезда стоит подходить серьезно. При этом "закрытость" – одна из тех особенностей, которая делает Северную Корею чрезвычайно интересной для туристов", – подчеркнула Мухина.

Ранее глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР Александр Козлов рассказал ТАСС, что по итогам 2025 года Северную Корею посетили более 7 тысяч туристов. Он также отметил, что интерес к этому направлению растет во многом за счет разноплановости отдыха – от пляжей до горнолыжного курорта.

"Панически боятся делать что-то не так"

Россияне, которые уже побывали в КНДР, по возвращении охотно делятся своим опытом в соцсетях.

Например, девушка, прожившая там 5 дней, рассказала, что, как только группа заселилась в отель, у туристов забрали паспорта и вернули только в аэропорту перед вылетом. Все время за путешественниками следили гид и сотрудник безопасности, который ходил с дипломатом и постоянно что-то записывал.

"Если вылетаете через Россию, то визу вклеивают прямо в паспорт. Имейте в виду, что могут возникнуть сложности с посещением таких стран, как США или Южная Корея", – предупредила она.

Интернета в привычном понимании в КНДР нет – для туристов доступен платный Wi-Fi в лобби отеля, стоимость которого составляет около 2 долларов за 10 минут, отметила автор публикации.





россиянка, побывавшая в КНДР Местной валюты вы даже не увидите. Туристам запрещено ее держать в руках и тем более вывозить. Платить можно только рублями, долларами или юанями, и то в специальных магазинах для иностранцев.

Автор публикации также отметила, что туристов ограждали от местных жителей: к примеру, когда группа зашла в обычный магазин, продавцы быстро загнали всех корейцев в отдельную комнату и держали там, пока иностранцы не ушли.

"Было ощущение, что они панически боятся сделать что-то не так", – поделилась она.

Еще одна пользовательница Сети рассказала, что в КНДР очень строгие требования к внешнему виду. Для мужчин существует 28 разрешенных стрижек, для женщин – больше, но тоже строгий список, а волосы красить запрещено.

При этом в Пхеньяне есть православная церковь, построенная Россией в качестве подарка в 2006 году. Однако прихожан здесь немного, утверждает она.

Другая путешественница отметила, что, несмотря на ощущение полной безопасности в бытовом плане, в КНДР существует большое количество ограничений для туристов. В частности, запрещены любые шутки, критика и небрежное отношение к портретам и памятникам лидеров, а также самостоятельные контакты с местными жителями – любые разговоры и обмен подарками возможны только через гида.

При этом, несмотря на ограничения, туристы стремятся увидеть Северную Корею совсем другой – горной, дикой и почти нетронутой. Например, путешественники поднимаются к вулкану Пэкту – самой высокой вершине страны (примерно 2 750 метров) с огромным кратерным озером. Север страны, в отличие от Пхеньяна, представляет собой тайгу, вулканические пейзажи, горные реки и водопады. Из-за ограниченного доступа эти места видело гораздо меньше иностранцев, чем столицу, рассказали туристы из РФ.

Не для семейного отдыха?

Роста турпотока россиян в Северную Корею на сегодняшний день не фиксируется, заявил Москве 24 вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, ежегодно КНДР посещают несколько тысяч россиян, однако их число не достигает 10 тысяч. Для сравнения: объем туристического потока в Турцию составляет около 7 миллионов граждан РФ в год.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Отпугивает отсутствие прямой перевозки – многим нужно сначала добираться до Владивостока, затем перелетать в КНДР. Это дорого и логистически тяжело. Также действует визовый режим: документ ждать достаточно долго – больше недели.

Поездка из Москвы будет не дешевой. По данным представителя отрасли, перелет до Владивостока обойдется примерно в 40 тысяч рублей на человека (80 тысяч на двоих), плюс расходы на посещение Северной Кореи: тур на 6 ночей с питанием и экскурсиями стоит около 180 тысяч рублей на двоих.

"С учетом того что, возможно, предстоят ночевки во Владивостоке, стоит заложить дополнительную сумму – в зависимости от длительности проживания. Итоговый прайс за всю поездку может доходить примерно до 280 тысяч на двоих", – сказал он.

При этом КНДР на данный момент не способна выдержать конкуренцию с такими пляжными странами, как Египет и Турция. Россия же выигрывает с точки зрения горнолыжных курортов, так как в Северной Кореи мало подъемников и небольшой перепад высот, подчеркнул Мкртчян.

"Остаются экскурсионные туры, но их тоже сдерживают ограничения, поскольку туризм возможен только в составе организованной группы. Ее нельзя покидать, отходить куда-либо, выходить из гостиницы самостоятельно", – добавил специалист.



По его словам, уровень сервиса в КНДР на сегодняшний день тоже пока остается невысоким: в стране отсутствуют пятизвездочные отели, а стоимость услуг превышает цены в том же Китае. При этом Поднебесная способна предложить туристам то же, что и Северная Корея, но с более высоким качеством обслуживания и по более доступной стоимости.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Плюс в КНР для несовершеннолетних есть тематические парки, тогда как КНДР для семейного отдыха не подходит – детям там скучно. Как правило, люди едут туда, чтобы посмотреть на "заповедник социализма".

Мкртчян отметил, что у этого направления есть потенциал при условии отмены виз, разрешении индивидуальных поездок и снижении цен, но пока же заметного увеличения числа туристов в КНДР не наблюдается.

