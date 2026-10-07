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07 октября, 21:22

Общество

Учет смертей россиян за границей могут упростить

Фото: depositphotos/-vvetc-

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит включать в реестр ЗАГС сведения о смерти совершеннолетних россиян, умерших за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Изменения предлагается внести в закон "Об актах гражданского состояния". В настоящее время если дееспособный совершеннолетний россиянин умирает за рубежом, данные о его смерти не могут быть внесены в реестр. Законопроект предлагает разрешить передачу таких сведений при наличии соответствующих документов.

Направить информацию о смерти в ЗАГС или консульство смогут как граждане России, так и иностранцы. Обратиться можно будет в любой ЗАГС, а не только по месту жительства. Кроме того, в реестр планируется включать данные, полученные консульствами от компетентных органов иностранных государств.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2028 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне будут получать извещения от МВД о том, что их ищут родственники или другие люди. Документ также закрепляет право граждан и организаций обращаться по поводу розыска не только в указанное министерство, но и на портал "Госуслуги".

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