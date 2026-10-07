Трамп заявил о подготовленном разговоре с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с Владимиром Путиным подготовлен. Он также упомянул о дне рождения российского лидера, сообщает ТАСС.

"У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня (7 октября 2026 года. – Прим. ред.) у него (Путина. – Прим. ред.) день рождения", – сказал глава американской администрации, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее Трамп рассказал о своих намерениях позвонить Путину. Он не уточнил, когда именно произойдет разговор, но подчеркнул, что это будет "очень скоро".

До этого президент России отмечал, что у него сложились добрые многолетние отношения с американским коллегой. При этом Москва хотела бы, чтобы факторы, которые омрачали отношения двух государств, остались в прошлом, указывал Путин.