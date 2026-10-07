Трамп заявил о планах провести телефонный разговор с Путиным

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен в скором времени поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

Американский лидер не уточнил, когда именно состоится беседа, отметив лишь, что это произойдет "очень скоро".

Ранее Путин рассказал, что у него сложились добрые многолетние отношения с Трампом. При этом Москва хотела бы, чтобы факторы, которые на протяжении десятилетий омрачали отношения двух стран, остались в прошлом, добавил российский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае может быть необходима не только для двух стран, но и всего мира.