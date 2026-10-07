Главе Чечни Кадырову присвоили звание "Почетный архитектор Российской Федерации"

Фото: kremlin.ru

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание "Почетный архитектор Российской Федерации". Знак он получил от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на церемонии открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в районе Путина в Грозном, передает РИА Новости.

Вручая награду, Хуснуллин отметил, что без личного участия главы региона развитие невозможно. Он подчеркнул, что микрорайон был задуман и спроектирован под контролем Кадырова. Вице-премьер поблагодарил его за проделанную работу.

Ранее Кадырову было присвоено воинское звание генерала армии. Он получил от главы Росгвардии Виктора Золотова краповый берет. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Кроме того, глава Чечни был удостоен церковного ордена Славы и чести I степени. Награда приурочена к его 50-летию.

