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Киев частично остался без электричества и водоснабжения. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за проблемы с электроснабжением были обесточены водопроводные насосные станции. Перебои с водой наблюдаются на правом берегу города.

Как писали украинские СМИ, свет и вода пропали в Киеве после одного из взрывов.

Серия взрывов также прогремела в столице Украины в ночь на 7 октября. Звуки были слышны в том числе в Днепре и Кременчуге Полтавской области. Кличко тогда рассказал, что повреждения получили нежилые постройки и складские помещения в Оболонском и Подольском районах города.

Около 04:15 сирены воздушной тревоги звучали в 11 областях страны, в том числе в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и других.