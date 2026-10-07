Инфляция в России составила 0,96% с 29 сентября по 5 октября

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Инфляция в России составила 0,96% в период с 29 сентября по 5 октября. Это следует из данных Росстата.

Неделей ранее, с 22 по 28 сентября, этот показатель был равен 0,12%. С начала октября потребительские цены выросли на 0,9%.

Сильнее всего подорожали продовольственные товары. Куриные яйца выросли в цене на 2,2%, мясные консервы – на 1,6%, овощные консервы для детского питания – на 1,3%. Гречневая крупа подорожала на 1%, вареные колбасы – на 0,6%.

Мясо кур, мороженая рыба, пшено и поваренная соль выросли в цене на 0,5%. Свинина, сосиски, сардельки, сливочное масло и ультрапастеризованное молоко – на 0,4%, пастеризованное молоко, кефир и маргарин – на 0,3%.

Сметана, творог, сыры, подсолнечное масло, сухие молочные смеси, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничный хлеб, макаронные изделия, вермишель, печенье и водка подорожали на 0,2%. Говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной увеличились в цене на 0,1%.

При этом плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%. Картофель и репчатый лук стали дешевле на 2,3%, яблоки – на 2,2%, белокочанная капуста – на 1,5%, морковь – на 1,1%, огурцы – на 0,9%, столовая свекла – на 0,3%. Помидоры, напротив, подорожали на 3,7%, бананы – на 0,8%. Сахарный песок подешевел на 0,5%.

Среди медикаментов выросли цены на активированный уголь и левомеколь – на 0,8%, пенталгин – на 0,7%, нафазолин – на 0,6%, корвалол – на 0,5%, ренгалин и римантадин – на 0,4%, валидол и метамизол натрия – на 0,2%. Нимесулид подешевел на 0,2%.

Из товаров первой необходимости подорожали зубная паста, детские подгузники, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных – на 0,3%, туалетное мыло и спички – на 0,2%. Пеленки для новорожденных стали дешевле на 0,1%.

Среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны – на 1,1%, телевизоры – на 1%, шампуни – на 0,5%, мужские носки, женские колготки, детские футболки, сигареты с фильтром, древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты, обрезные доски – на 0,1%.

Электропылесосы подешевели на 1,1%, спортивные костюмы – на 0,5%, детские джинсы – на 0,4%, майки, мужские футболки и кроссовки для взрослых – на 0,1%. Бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо подешевело на 0,1%.

Тарифы на коммунальные услуги выросли: водоотведение – на 17,1%, холодное водоснабжение – на 15,3%, горячее водоснабжение – на 14,2%, отопление – на 12,7%, электроэнергия – на 12%. Плата за жилье в государственном и муниципальном фондах выросла на 0,8%, проезд в городском автобусе – на 0,4%.

При этом подешевели поездки на Черноморское побережье России – на 6,8%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 3,1%, проживание в гостиницах 4 и 5 звезд – на 1,9%, 3 звезд – на 1,1%, 2 звезд – на 0,6%, 1 звезды или мотелях – на 0,3%.

Путевки в санатории подешевели на 0,9%, в дома отдыха и пансионаты – на 0,2%. Проживание в хостелах подорожало на 0,2%.

Также выросли цены на мойку легкового автомобиля – на 0,3%, восстановление зуба пломбой – на 0,2%, женские и мужские стрижки – на 0,1%.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин назвал инфляцию главным врагом экономики. Чтобы она не росла, необходимо минимизировать количество денег в экономике, пояснил он.

При это инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% по сравнению с 13,7% в августе. Ожидаемая гражданами через 5 лет годовая инфляция снизилась с 12,4 до 10,7%.