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24 сентября, 16:45

Экономика

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на конец 2026 года до 6,8%

Фото: depositphotos/Milly7

Минэкономразвития России пересмотрело оценку инфляции на конец 2026 года, увеличив ее с 5,2 до 6,8%. Это следует из материалов прогноза социально-экономического развития на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

Согласно документу, в 2025-м годовая инфляция составила 5,6%. На 2026 год теперь ожидается 6,8%, а в 2027–2029 годах прогноз сохраняется на уровне 4%.

Также ухудшен прогноз по инвестициям в основной капитал. В 2026 году ожидается их снижение на 5,4%, тогда как в весеннем прогнозе закладывался 1,5%. В 2027–2028 годах прогнозируется рост на 0,2% и 2,5% соответственно, а к 2029 году – на 3%.

Кроме того, ведомство скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2026 году – с 81,5 до 79,5 рубля. К 2029 году ожидается рост курса до 96 рублей за доллар.

Ранее в кабмине заявляли, что в 2027 году валовой внутренний продукт (ВВП) России вырастет на 1,4%. В дальнейшем динамика планомерно ускорится – до 2,4% в 2029 году. Основным фактором роста ВВП станет внутренний спрос.

Доходы на 2027 год прогнозируются на уровне 43,3 триллиона рублей с последующим увеличением почти до 48,4 триллиона рублей к 2029 году. Расходы на следующий год запланированы в размере 48,8 триллиона рублей.

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