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07 октября, 20:00

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Baza: кошка плюнула хозяйке в глаз и спровоцировала воспаление роговицы

Кошка плюнула хозяйке в глаз и спровоцировала воспаление роговицы

Фото: МАХ/Baza

Жительнице Новосибирска Юлии случайно попала в глаз кошачья слюна, спровоцировав сильное воспаление роговицы. Об этом сообщает канал Baza в мессенджере MAX.

По информации журналистов, ночью кошка Масяня решила встряхнуться после умывания. В результате слюна попала в левый глаз хозяйки. Роговица воспалилась и стала выпуклой.

Женщина позвонила в скорую помощь. Диспетчер, выслушав историю, переспросил детали и посоветовал показаться врачу. Не дожидаясь утра, сибирячка сходила в аптеку и купила капли. Отек держался еще два дня после происшествия, говорится в публикации.

Ранее в Минздраве Карелии назвали плюсы и минусы совместного сна с кошкой. Среди достоинств – укрепление нервной и сердечно-сосудистой систем, выработка "гормонов счастья" и снижение риска некоторых заболеваний. К недостаткам министерство отнесло возможную аллергию на шерсть и слюну питомца, а также экзему и другие кожные реакции.

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