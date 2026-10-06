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06 октября, 15:47

Общество

Предстоящие осенние каникулы для школьников станут самыми длинными за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Предстоящие осенние каникулы у российских школьников продлятся 12 дней. Это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. Это следует из рекомендаций Минпросвещения России, которые изучил ТАСС.

В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней – с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет, начиная с 2016/2017 учебного года, продолжительность осенних каникул составляла 9 или 10 дней.

Ранее психолог Кира Макарова рассказала, что во время осенних каникул детям не следует работать с репетиторами и ходить в кружки. По ее мнению, школьникам важно дать время расслабиться после сложного периода, когда им пришлось вернуться из продолжительного летнего отдыха в обучающий процесс.

Специалист назвала каникулы прекрасным временем для общения детей и родителей. В идеале она посоветовала запланировать какой-то совместный отдых.

Российских школьников ждут самые длинные за 10 лет осенние каникулы

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