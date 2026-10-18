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18 октября, 09:05

Общество

Отдых с детьми на осенних школьных каникулах подорожал на 7–10%

Фото: 123RF.com/travnikovstudio

Стоимость отдыха с детьми в период осенних школьных каникул выросла в среднем на 7–10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

По данным одного из туроператоров, цены на размещение на школьных каникулах подорожали в пределах 10% относительно прошлого года. Второй туроператор зафиксировал рост среднего чека на 7%.

В пресс-службе третьего туроператора пояснили, что цены не снизились нигде: поставщики ежегодно повышают их примерно на 10%, а на стоимость также давит укрепившийся доллар.

Резких скачков цен не заметил и другой туроператор.

"Средняя стоимость туров на осенние каникулы показывает умеренную динамику или сохраняется на уровне прошлого года", – сказал коммерческий директор компании Воскан Арзуманов.

По его словам, небольшие изменения связаны с колебаниями курсов валют и естественным сезонным повышением спроса на пиковые даты.

Среди зарубежных направлений семейного спроса лидируют Турция и Египет, указал Арзуманов. В Турции в эти даты сохраняется очень комфортная погода для отдыха с детьми, поэтому она остается самым популярным и доступным заграничным направлением. Высокий интерес семейные туристы также проявляют к ОАЭ и Китаю, в частности к острову Хайнань.

Другой туроператор отнес к популярным зарубежным направлениям Египет, Турцию, Вьетнам, ОАЭ и Таиланд.

"В целом топ-5 стран сохранился, как и в прошлом году, но есть небольшие изменения", – отметила руководитель PR-отдела другого туроператора Виктория Худаева.

Египет стал чуть популярнее Турции, а Вьетнам в 2026 году обошел ОАЭ по бронированиям на эти даты, пояснила она.

Среди российских направлений, по словам Худаевой, пользуются спросом Краснодарский край, Ленинградская область, Ставропольский край, Калининградская и Нижегородская области.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что снижения цен на отдых в Египте перед осенними школьными каникулами не ожидается. Семьям, которым важны конкретные даты, отель или категория номера, рекомендовали не откладывать бронирование из-за сокращения доступного выбора.

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