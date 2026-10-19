Роспотребнадзор заблокировал более 51 тысячи сайтов с запрещенными БАД

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В России ограничили доступ к более чем 51 тысяче интернет-площадок, где предлагались запрещенные биологически активные добавки. В Роспотребнадзоре сообщили, что работа по выявлению таких ресурсов продолжается, а общее число заблокированных площадок достигло 51 054.

В ведомстве пояснили, что специалисты выявляют сайты и страницы, на которых размещена информация о розничной продаже добавок, реализация которых запрещена на территории страны. Блокировка проводится на основании решений Роспотребнадзора.

Среди примеров продукции, предлагавшейся в интернете, оказалась добавка "Хлорофилл жидкий с спирулиной и мятой, натриевый хлорофиллин, 500 мл". По данным ведомства, она не прошла государственную регистрацию.

Кроме того, специалисты обнаружили страницы с предложениями о продаже потенциально опасной продукции. В их числе – "Допа мукуна (Dopa Mucuna), 180 капсул" и "Настойка Болиголова 100 мл".

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выявление и блокировка интернет-ресурсов с предложениями о продаже запрещенных биологически активных добавок продолжаются.

Ранее стало известно, что продавцы биологически активных добавок для снижения веса, содержащих сибутрамин, маскируют их под другие товары, в том числе детские игрушки и конструкторы. Их продают на маркетплейсах и в телеграм-каналах.